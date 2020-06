Gtt : Dividende approuvé en AGM

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport & Technigaz) annonce que son assemblée générale mixte a adopté toutes les résolutions soumises à son vote, dont le versement d'un dividende de 3,25 euros par action, étant précisé qu'un acompte de 1,50 euro avait été versé le 27 septembre 2019.



L'assemblée générale du groupe d'ingénierie a également ratifié la cooptation de Pierre Guiollot et d'Isabelle Boccon-Gibod en qualité d'administrateurs et renouvelé le mandat de Benoît Mignard en qualité de censeur.



Enfin, elle a autorisé le conseil d'administration à procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et mandataires sociaux de la société ou de certains d'entre eux.



