Gtt : Deux approbations de principe pour un concept innovant

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir obtenu deux Approbations de Principe (AiP) pour son concept innovant de méthanier à trois cuves, de la part de DNV et de Bureau Veritas (BV).



Selon GTT, cette avancée technologique a pour objectif d'augmenter la rentabilité et les performances globales du navire.



Ce concept de méthanier à trois cuves permet une réduction des coûts de construction, obtenue grâce à la suppression d'un cofferdam, d'un mât tripode et de tous les équipements cryogéniques associés.



Ce nouveau design pourrait également offrir un gain de temps pour les chantiers navals et optimiser leur calendrier de construction.



DNV et BV ont délivré une approbation de principe pour cette conception innovante de méthanier à trois cuves pour les technologies Mark III et NO96 développées par GTT.





