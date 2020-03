Gtt : 'des perspectives toujours attractives' selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 120 E. Le titre est dans la sélection de valeurs recommandées Midcap du bureau d'études.



' GTT bénéficie d'une dynamique des commandes de méthaniers qui assure une bonne visibilité pour les prochains exercices ' indique le bureau d'analyses. ' Le GNL carburant constitue également un important relais de croissance '.



' GTT devrait bénéficier d'un profil ' green ' accru. Nous attendons un fort rebond des résultats en 2020 et tablons sur un TMVA 2019/21 de l'EBITDA de 17.5% '.



' Notre objectif de cours de 120 E pourrait être relevé de 8% à 10% selon les hypothèses retenues pour le GNL carburant ' rajoute Oddo.



