Gtt : Commandes pour la conception de nouvelles cuves

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu, fin 2021, deux commandes portant chacune sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier.



Un premier méthanier sera construit par le chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries. Cette commande porte sur un navire qui offrira une capacité totale de cargaison de 174 000 m3. Sa livraison est prévue au dernier trimestre 2024.



Le second méthanier, dont la commande été reçue de la part d'un chantier dont le nom reste confidentiel à ce stade, porte sur des cuves de plus petites capacités qui intégreront le système de confinement à membranes NO96 L03+ de GTT. La livraison du navire est prévue au troisième trimestre 2023.



