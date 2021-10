Gtt : Commande de conception de deux réservoirs cryogéniques

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir été choisi par le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries (HHI) pour concevoir les réservoirs cryogéniques, d'une capacité de 12 800m2 chacun, de deux porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL).



Les livraisons des navires sont prévues entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.



La société GTT précise qu'elle accompagnera l'opérateur à chaque étape des premières opérations de propulsion au GNL et assurera la formation des équipages, à l'aide de son simulateur de formation G-Sim.



En outre, GTT équipera les deux porte-conteneurs de sa plateforme ' GTT Digital ', une solution de ' smart shipping ' permettant de suivre et optimiser la performance opérationnelle des navires, et de réduire consommation d'énergétique et empreinte environnementale.



