Gtt : Commande d'un chantier naval chinois

(CercleFinance.com) - ​GTT obtient une commande du chantier naval chinois, Jiangnan, pour la conception des cuves de deux méthaniers de grande capacité



GTT sera chargé du design et des prestations d'ingénierie associées des cuves de ces méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 175 000 m3.



La livraison des navires est prévue au cours du premier et deuxième trimestre 2025.





