Gtt : Chiffre d'affaires neuf mois en ligne avec les attentes

(CercleFinance.com) - GTT a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,5% à 222 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2022, une performance globalement en ligne avec les attentes.



Le spécialiste des systèmes de confinement à membrane pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) explique ce repli par un effet de base 'défavorable' appelée à progressivement disparaître grâce à la dynamique positive de ses commandes.



Le groupe souligne en effet avoir enregistré des commandes 'record' de 134 méthaniers au cours des neuf premiers mois de l'année.



S'agissant de ses perspectives, GTT a confirmé qu'il prévoyait d'atteindre la moitié inférieure des fourchettes de chiffre d'affaires et d'EBITDA qu'il avait communiqués en février dernier.



La société avait alors déclaré viser un chiffre d'affaires consolidé 2022 dans une fourchette de 290 à 320 millions d'euros, pour un Ebitda consolidé 2022 dans une fourchette de 140 à 170 millions.



'Dans l'ensemble, nous pensons qu'il n'y a aucune information susceptible d'euphoriser ou de préoccuper les investisseurs, dont l'attention reste focalisée sur le dossier à moyen terme', jugent les analystes de Berenberg.



A ce titre, GTT estime qu'il devrait bénéficier de la très forte dynamique de commandes actuelle avec, à compter de 2023, un chiffre d'affaires et des résultats à un niveau significativement plus élevé qu'en 2022.



Suite à cette publication, le titre gagnait un peu moins de 1% vendredi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



