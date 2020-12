Gtt : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - L'action GTT s'adjuge plus de 2% sur fond de propos favorables de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 100 à 102 euros sur le titre du spécialiste des systèmes de confinement à membrane pour le GNL.



'La vague de commandes annoncées en décembre nous amène à prévoir un profil de bénéfices plus fluide d'ici 2023', indique le broker, pour qui 'cette actualité récente n'est pas pleinement reflétée dans le cours de l'action'.



Berenberg pointe aussi un rendement du free cash-flow pour 2020-22 qui s'établit désormais à 5,9% en moyenne, ce qu'il considère comme 'un point d'entrée attractif dans le leader technologique absolu d'un secteur avec des barrières à l'entrée élevées'.



