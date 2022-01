Gtt : Berenberg reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg confirme sa recommandation 'achat' sur GTT, 'avec des bénéfices et des cash-flows en hausse jusqu'en 2024 et une bonne visibilité au-delà', tout en réduisant son objectif de cours de 102 à 95 euros en raison de flux de trésorerie plus bas à court terme.



Si l'action GTT a légèrement diminué au cours de l'année dernière 'après des perspectives 2021 faibles et une volonté d'Engie de vendre sa participation', le broker souligne que le groupe d'ingénierie est entré en 2022 avec un carnet de commandes record.



'La dislocation actuelle des marchés énergétiques mondiaux ne fait que confirmer que le gaz naturel liquéfié (GNL) agira de plus en plus comme un carburant 'pont' fiable et flexible pour une économie mondiale plus verte', estime Berenberg.



