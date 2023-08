Gtt : Berenberg reste à achat après un roadshow

(CercleFinance.com) - Berenberg réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 139 euros sur GTT (Gaztransport et Technigaz), au lendemain de sa participation à un roadshow avec les dirigeants de la société d'ingénierie, à Londres.



De cette rencontre, le broker retient que la demande en transporteurs de GNL demeure forte, que la capacité des chantiers navals est susceptible de croître et que l'innovation pourrait soutenir les revenus futurs.



Selon Berenberg, l'action GTT se traite sur des ratios P/E (cours sur BPA) et de rendement de dividende 'relativement bon marché, compte tenu de la part de marché de 100% de GTT et de sa très grande visibilité sur les revenus'.



