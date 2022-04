Gtt : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur GTT, qu'il porte de 95 à 150 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier allemand explique s'attendre à une hausse de la demande de GNL alors que les pays européens tentent de s'affranchir de leur indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.



Il note que le groupe d'ingénierie français a déjà enregistré 34 commandes de méthaniers au cours du premier trimestre, un segment qui constitue pourtant la période la plus calme de l'année du point de vue de l'activité.



Berenberg - qui prédit des commandes supérieures aux capacités d'absorption de l'entreprise - met par ailleurs en avant les promesses d'Elogen, la filiale d'électrolyseurs pour l'hydrogène de la société, dont le marché ignore selon lui le potentiel, alors que le projet pourrait s'avérer couronné de succès.



