Gtt : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Gaztransport et Technigaz (GTT) tout en ramenant son objectif de cours sur le titre de 140 à 137 euros.



L'analyste rappelle que le spécialiste de la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du GNL a confirmé le mois dernier ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2023.



Le groupe, souligne-t-il, prévoit une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au second semestre, sous l'effet du nombre croissant de navires en construction dans le GNL.



L'intermédiaire ajoute que son carnet de commandes, qui s'établit à 289 unités, assure à la société une visibilité particulièrement élevée, largement renforcée par le flux de commandes en provenance du Quatar à horizon 2023/24.



Concernant le rejet de sa demande d'appel par la Cour Suprême de Corée dans le dossier de la séparation des licences technologiques, Berenberg évoque une décision 'peu favorable' mais qui devrait avoir selon lui un impact 'modeste', conformément aux anticipations de l'équipe de management de GTT.



