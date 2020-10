Gtt : Acquisition dans l'hydrogène vert

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société d'ingénierie GTT annonce l'acquisition d'Areva H2Gen, spécialiste de la conception et de l'assemblage d'électrolyseurs destinés à la production de l'hydrogène vert, utilisant la technologie à membrane échangeuse de protons (dite 'PEM').



'Le marché de l'hydrogène vert est en plein développement, notamment sous l'impulsion des grands énergéticiens qui souhaitent verdir leur production d'énergie et de nombreux plans de développement nationaux, ainsi que d'un plan européen', souligne GTT.



L'opération lui permet d'enrichir son portefeuille technologique par une expertise dans l'hydrogène vert, 'composante incontournable du mix énergétique des prochaines décennies' et 'représente une opportunité unique de renforcer la filière hydrogène française'.



