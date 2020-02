Gtt : Acquisition d'un spécialiste du Smart Shipping

(CercleFinance.com) - Le groupe GTT annonce ce soir l'acquisition de 100% du capital de Marorka, réalisée auprès de ses actionnaires et dirigeants.



'Basée en Islande et spécialisée dans le Smart Shipping, cette société conçoit des systèmes de reporting opérationnel et d'optimisation de la performance énergétique des navires, permettant de réduire ainsi leur empreinte environnementale. Plus de 600 navires sont aujourd'hui équipés d'un système Marorka', explique GTT.



Le montant de l'acquisition n'a pas été précisé.



