Gtt : Accord avec Valmax pour l'hydrogène vert en Corée

(CercleFinance.com) - GTT annonce que sa filiale Elogen, spécialisée dans l'électrolyse PEM, a signé un accord de collaboration avec l'intégrateur de solutions Valmax Technology pour la fourniture d'électrolyseurs en Corée pour produire de l'hydrogène vert.



Dans ce cadre, Valmax assemblera localement le balance-of-plant des usines d'électrolyseurs et des électrolyseurs de pointe d'Elogen et travaillera avec les sociétés locales de certification, pour l'approbation et la mise en oeuvre des électrolyseurs.



'La Corée est l'un des pays les plus actifs au monde pour le développement de l'hydrogène, et bénéficie d'un fort soutien politique, comme le montre la feuille de route nationale pour l'économie de l'hydrogène', pointe Baptiste Choimet, directeur général d'Elogen.



