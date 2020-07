Gtt : A reçu une nouvelle commande

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce mardi avoir reçu, fin juin, une commande de la part de la société China Petroleum Engineering and Construction, pour la conception 'd'un réservoir terrestre de stockage membrane de GNL à intégrité totale', d'une capacité de 29.000 m3.



Cette commande est destinée au projet Heijan LNG Peak shaving.



'GTT concevra le réservoir à membrane, qui intégrera sa technologie GST®. Ce réservoir de stockage terrestre sera situé à Hejian, dans la province chinoise de Hebei, et devrait être mis en service au cours du deuxième semestre 2021', ajoute le groupe.



