(CercleFinance.com) - GTT a reçu deux commandes des chantiers navals coréens, l'une de la part de Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) et l'autre de Hyundai Heavy Industries (HHI). Ces contrats portent sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.



Les deux navires offriront une capacité de 174 000 m3.



Le premier méthanier sera construit sur le chantier de HSHI pour le compte d'un armateur asiatique dont le nom est confidentiel à ce stade. La livraison de ce navire est prévue au deuxième trimestre 2022.



Quant au second méthanier, il sera construit sur le chantier de HHI pour le compte de l'armateur coréen SK Shipping Co. et sa livraison interviendra au troisième trimestre 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GTT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok