Groupe crit : Le Groupe Crit salue la mémoire de son fondateur Claude Guedj, mort à 84 ans

(BFM Bourse) - Contrôlé par la famille Guedj à plus de 70% des parts, le groupe Crit a annoncé la mort de son fondateur Claude Guedj ce week-end à l'âge de 84 ans.

Le groupe de travail temporaire Crit a fait part lundi du décès à l’âge de 84 ans de son fondateur et PDG, Claude Guedj, survenu samedi. "Pionnier du travail temporaire, entrepreneur d’exception qui aura su faire grandir le groupe en France comme à l’International, Claude Guedj était aussi un homme de passions investi dans des activités multiples avec enthousiasme et audace", rappelle le communiqué de Crit.

Après une enfance à Tunis et un diplôme du Conservatoire National des Arts et Métiers, que Claude Guedj avait fondé en 1962 le Centre de Recherche Industrielle et Technique, ancêtre des sociétés d'ingénierie externalisée. Dix ans plus tard, avec la mise en place du cadre légal du travail temporaire, le dirigeant avait créé un pôle spécifiquement dédié au travail temporaire, devenu par la suite son cœur de métier. Après une Introduction en Bourse réussie en 1999, Claude Guedj engagea également Crit sur le marché de l'assistance aéroportuaire avant de développer le groupe à l'international, en Europe, puis aux Etats-Unis. La société figure aujourd'hui parmi les vingt plus grands acteurs mondiaux de sa spécialité.

"Homme d’audace et visionnaire, Claude Guedj était aussi un homme de valeurs proche de ses collaborateurs. Tous se joignent aujourd’hui à la peine de son épouse, de ses trois filles et de ses petits-enfants", mentionne le groupe.

En dehors de sa société, Claude Guedj était passionné d'équitation, propriétaire et éleveur de chevaux, il a marqué le trot avec plusieurs victoires sur des courses de référence. Il a également été l’un des artisans de l'essor de la planche à voile en France et en Europe dans les années 1970. Crit fut même à l'époque fabricant de planches, et remporta en tant que constructeur trois titres de championnat du monde consécutifs de 1981 à 1984. Sa communication était alors largement axée sur ce sport, avant de pivoter vers le football et le rugby à la fin des années 1980.

Depuis 2002, ses deux filles l’avaient rejoint à la direction du groupe, Nathalie Jaoui en qualité de Directeur Général Délégué et Présidente du pôle travail temporaire et Karine Guedj au poste de DG Délégué. Au plan capitalistique, Claude Guedj avait déjà transmis en usufruit la majorité du capital de Crit à ses héritiers.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse