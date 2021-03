Groupe crit : Le résultat net pdg chute de 98% en 2020

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Groupe Crit s'est réuni ce jour et a arrêté les comptes de l'exercice 2020. Dans un contexte sans précédent, le chiffre d'affaires 2020 s'établit à 1752 ME, en recul de 29,5% par rapport à 2019.



Dans le même temps, l'EBITDA s'élève à 74,5 ME bien loin des 170,1 ME enregistrés un an plus tôt.



Le résultat net part du groupe se chiffre finalement à 1,5 ME, contre 73 ME - soit un recul de 98%.



'Avec une capacité d'autofinancement restée positive à hauteur de 118 ME, des capitaux propres de 612 ME et une trésorerie nette de 254 ME, le Groupe dispose d'une situation financière solide', assure Groupe Crit, précisant qu'un dividende de 0,5 euro par action sera proposé lors de l'AG des actionnaires.



