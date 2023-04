Groupe crit : Hausse organique de 6,4% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Groupe Crit publie un chiffre d'affaires consolidé de 583 ME au titre du 1er trimestre, en hausse organique de 6,4% par rapport à la même période de 2022 (ou +11,3% en données publiées).



Cette progression intègre un impact périmètre de 4,7 % lié à l'intégration de OK Job, acquise en décembre 2022. Grâce à cette acquisition, l'international représente d'ailleurs désormais plus du quart de l'activité du Groupe (26,8% au premier trimestre 2023).



Le groupe précise que 'tous les pôles d'activité ont contribué à la bonne performance du trimestre, dans un contexte économique pourtant contrasté'.



Ainsi, l'activité travail temporaire progresse de 3,2% en organique tandis que l'activité Multiservices progresse de 21,8% en organique.



