Groupe crit : Hausse de 16% du chiffre d'affaires annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Crit présente un chiffre d'affaires de 2032,5 ME au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 16% par rapport à l'exercice précédent (16,4% à périmètre et taux de change constants).



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 ressort à 554,4 ME en hausse de 15% dont 14,5% à périmètre et change constants.



Dans le travail temporaire (84,5% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort à 468,7 ME en hausse de 8,8% par rapport à la même période de 2020 à périmètre et change constants.



De son côté, le Pôle Multi-services réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 92,4 ME en croissance de 59,8% à périmètre et change constants par rapport au quatrième trimestre 2020.



'Dans ce contexte, fort du renouvellement de ses licences aéroportuaires, d'une activité qui s'améliore trimestre après trimestre et de fondamentaux opérationnels et financiers très solides, le groupe réaffirme sa confiance dans la croissance de ses marchés en dépit des évolutions récentes de la situation sanitaire', fait savoir Groupe Crit.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.