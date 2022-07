Groupe crit : CA en hausse de 15,8% au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Crit publie un chiffre d'affaires de 595 ME au titre du 2e trimestre, un chiffre en hausse de 17,4% par rapport à la même période un an plus tôt (+15,8% à périmètre et change constants).



Le groupe met en avant une croissance soutenue dans le travail temporaire (+8%) ainsi que la dynamique du Pôle Multiservices dont le chiffre d'affaires trimestriel de 112,5 ME ressort en croissance de 99,2% (+98,5% à périmètre et change constants) par rapport au deuxième trimestre 2021.



'Cette croissance est pour l'essentiel le fruit d'un retour progressif de l'activité aérienne vers une activité normale', précise le groupe.



Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 1118 ME, en hausse de 18,5% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (+17% à périmètre et change constants).



Dans ce contexte, le Groupe reste confiant quant à ses perspectives d'activité à court terme tout en se disant vigilant au sujet de l'évolution des contextes géopolitique, macroéconomique et sanitaire.





