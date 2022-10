Groupe crit : CA en hausse de 13,2% au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Crit publie un chiffre d'affaires de 615,2 ME au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 13,2% à périmètre et change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe met en avant une croissance soutenue dans le travail temporaire (+9,7%) ainsi que la dynamique du Pôle Multiservices dont le chiffre d'affaires trimestriel de 119,1 ME ressort en croissance de 47,4% à périmètre et change constants par rapport au 3e trimestre 2021.



'Cette croissance soutenue est rythmée essentiellement par le retour progressif de l'activité aérienne vers un niveau d'activité normal' , précise le groupe.



Sue les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 1734 ME, en hausse 15,7% à périmètre et change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans ce contexte, le Groupe indique rester confiant quant à ses perspectives d'activité tout en étant vigilant au sujet de l'évolution des contextes géopolitique et macroéconomique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.