Groupe crit : CA du premier trimestre impacté par le Covid-19

(CercleFinance.com) - Annoncé ce mercredi, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 ressort à 505,8 millions d'euros, en baisse de -13,2%, dans un contexte évidemment marqué par la pandémie de coronavirus.



Dans le détail, en France, le groupe affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 376,2 millions d'euros, en baisse de -14,8%. Les activités internationales enregistrent un recul de -8,1% et de -9,9% à périmètre et change constants.



'Au regard de l'impératif de prudence imposé par le contexte actuel et dans un souci de solidarité et de préservation des ressources, le Conseil d'administration du groupe a décidé de renoncer à la distribution du dividende qui devait être proposé à l'Assemble générale du 05 juin', indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GROUPE CRIT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok