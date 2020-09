Groupe crit : Réalise un CA de 814,1 ME au 1er semestre 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 814,1 ME au 1er semestre 2020 contre 1 232,50 ME au 1er semestre 2019.



Dans le travail temporaire (85% de l'activité de la période), le chiffre d'affaires du premier semestre ressort à 693,6 ME en baisse de 31,4% par rapport à la même période de 2019.



Le pôle Multiservices réalise un chiffre d'affaires semestriel de 127,6 ME en baisse de 45,3% par rapport au premier semestre 2019.



' Malgré les incertitudes encore fortes sur l'évolution de la pandémie, l'amélioration de l'activité travail temporaire en France se confirme au fil des mois avec une baisse des effectifs d'environ 22% en septembre par rapport à la même période de l'année précédente ' indique le groupe.





