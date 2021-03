Groupe crit : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crit a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes d'Oddo. Le broker estime que 'le groupe a globalement bien géré la baisse d'activité avec un EBITDA de 74,5 ME en repli de 56% et un EBITDA positif pour toutes les activités au cours du second semestre'.



Le bureau d'analyses souligne ainsi 'une structure financière toujours solide avec une trésorerie nette de 254 ME'.



Si 'la valorisation du groupe reste modeste' Oddo note que la visibilité reste limitée, notamment avec l'impact des récents re-confinements ou encore le rythme de la reprise aéroportuaire.



Par conséquent, le broker maintient sa note 'neutre' sur le titre et relève son objectif de cours à 70 euros, contre 60 euros auparavant.



