Groupe crit : Nouvelle PDG nommée

(CercleFinance.com) - Groupe Crit annonce que son conseil d'administration a approuvé, à l'unanimité de ses membres, la nomination de Nathalie Jaoui au poste de PDG du groupe et a renouvelé Karine Guedj dans ses fonctions de directrice générale déléguée.



Ces nominations, avec effet immédiat, font suite au décès de Claude Guedj, président et fondateur, intervenu le 12 février. Depuis 2002, Nathalie Jaoui occupait, aux côtés de son père, les fonctions de directrice générale déléguée et de présidente du pôle travail temporaire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel