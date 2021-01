Groupe crit : Le chiffre d'affaires annuel recule de 29,4%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Crit a présenté aujourd'hui ses résultats financiers au titre de l'exercice 2020.



Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 1,75 milliard d'euros, soit un recul de 29,6% par rapport à l'exercice précédent (ou de 29,4% à périmètre et taux de change constants).



'Malgré le contexte de la pandémie qui perdure, l'activité s'est progressivement redressée avec un quatrième trimestre à -19,8% contre -29,2% au troisième trimestre (à change constant)', analyse Groupe Crit.



Le groupe assure avoirpris toutes les dispositions pour s'adapter à ce contexte exceptionnel et traverser cette pandémie en préservant au mieux ses salariés et son réseau.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.