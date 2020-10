Groupe crit : Le CA trimestriel chute de près de 30%

(CercleFinance.com) - Au terme du 3e trimestre, le CA du groupe CRIT ressort à 456 millions d'euros, soit un recul de 29,8% par rapport au 3e trimestre 2019 (649,5 millions).



Le CA cumulé du groupe au cours des neuf premiers mois de l'année atteint 1,27 milliard d'euros, en baisse de 32,5% par rapport à la même période un an plus tôt (1,88 milliard).



En France, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 347 millions au 3e trimestre, en repli de 30,1%.



' Au regard de sa situation financière solide et de la reprise engagée sur son coeur de métier, Groupe CRIT réaffirme sa confiance dans sa capacité à traverser la crise ', indique le communiqué du groupe.





