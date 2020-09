Groupe crit : La confiance est de mise après le 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au terme d'un premier semestre marqué par la crise du coronavirus, Crit a enregistré un CA de 814,1 millions d'euros, contre 1,2 milliard l'an passé pendant la même période.



' Toutes les activités, en France comme à l'international, ont été pénalisées par cette situation inédite ', fait savoir le groupe.



En France, le CA (501,7 millions d'euros) accuse ainsi un repli de 34,7%, marqué par le fort ralentissement de la demande dans le BTP et l'automobile. Le groupe est toutefois parvenu à maintenir un EBITDA positif de plus de 20 millions d'euros (soit 2,5 % du CA) et dispose d'une trésorerie nette de quelque 274 millions d'euros.



Le groupe reste ainsi ' pleinement confiant ' quant à sa capacité de sortir de la crise et de renouer avec la croissance.





