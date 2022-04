Groupe crit : Hausse de près de 20% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe Crit affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de 523,5 millions d'euros, en hausse de 19,7% (+18,4% à périmètre et change constants), avec une amélioration de son activité à la fois en France et à l'international.



Par division, le chiffre d'affaires du travail temporaire (83,9% de l'activité totale) s'est inscrit en hausse de 11,7% en organique, tandis que celui du pôle multiservices a grimpé de 72,3%, tiré par les activités aéroportuaires (+94%).



Crit réaffirme sa confiance dans les perspectives d'activité des mois qui viennent avec une division travail temporaire qui reste dynamique et des services aéroportuaires qui devraient se rapprocher de leur niveaux pré-Covid dès l'été.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel