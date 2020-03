Groupe crit : Hausse de 14% de l'EBITDA annuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Crit publie un résultat net part du groupe de 73 millions d'euros au titre de 2019, contre 90,9 millions l'année précédente, mais un EBITDA à un niveau historique à 170,1 millions, en progression de plus de 14% (après impact IFRS 16).



Soutenu par la croissance de son pôle multiservices, le chiffre d'affaires est resté presque stable (-0,4%) au niveau toujours élevé de 2.488,5 millions d'euros, malgré le ralentissement du marché du travail temporaire sur la seconde partie de l'exercice.



Avec plus de 600 millions d'euros de fonds mobilisables pour le groupe, et confiant dans sa capacité à traverser la crise, le conseil d'administration a décidé de maintenir le dividende et proposera à l'assemblée générale du 5 juin un dividende net par action d'un euro.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GROUPE CRIT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok