Groupe crit : Forte hausse des bénéfices en 2021

(CercleFinance.com) - Crit publie un résultat net part du groupe de 44,1 millions d'euros au titre de 2021, contre 1,6 million en 2020, et un Ebitda en hausse de plus de 50% à 113,2 millions, soit une marge améliorée de 130 points de base à 5,6%.



A 2,03 milliards d'euros, le groupe affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 16%, l'activité travail temporaire ayant bénéficié de la reprise de la demande sur ses principaux secteurs d'activité tandis que l'activité aéroportuaire a progressé de 17,4%.



Malgré la prudence imposée par le contexte géopolitique, Crit poursuit le déploiement de ses activités avec confiance. Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende d'un euro par action avec un paiement le 7 juillet.



