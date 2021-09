Groupe crit : Bien orienté après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Groupe Crit gagne près de 3% au lendemain de la publication par le groupe de services de résultats semestriels 'd'excellente facture' selon Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 80 à 85 euros.



La société a engrangé un résultat net part du groupe de 11,1 millions d'euros au premier semestre 2021, effaçant largement la perte de 10,1 millions enregistrée douze mois plus tôt, pour un chiffre d'affaires en progression de 16% à 944,1 millions.



L'EBITDA a augmenté de 116% à 43,7 millions d'euros (contre une estimation de 37,7 millions), confortant l'estimation d'EBITDA annuel de 107 millions d'euros d'Oddo, qui pointe en outre une 'valorisation toujours modeste, en-deçà des références historiques'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel