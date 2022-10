Goldman sachs group : Un ex-DG de Starbucks rejoint le Conseil

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs annonce que son conseil d'administration a approuvé la nomination de Kevin R. Johnson en tant qu'administrateur indépendant de la société, à compter du 26 octobre 2022. Kevin R. Johnson deviendra également membre des comités de gouvernance, de rémunération et des risques du cabinet.



M. Johnson a pris sa retraite en avril 2022 en tant que directeur général de Starbucks Corporation, poste qu'il occupait depuis avril 2017.



De septembre 2008 à janvier 2014, M. Johnson a occupé le poste de directeur général de Juniper Networks, Inc. et a occupé divers postes chez Microsoft Corporation.



' Kevin pourra s'appuyer sur ses nombreuses années d'expérience pour fournir un jugement de qualité à notre Board ', a déclaré en substance Adebayo O. Ogunlesi, directeur principal chez Goldman Sachs.





