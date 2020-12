Or : L'or proche du haut de son canal baissier à court terme

(BFM Bourse) - ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'or se situe dans un canal baissier à moyen terme, et a buté la semaine dernière légèrement sous les 1900$, proche de la moyenne mobile à 100 jours, et sous la borne haute de son canal baissier. Il pourrait retester cette zone aujourd'hui, et ce sera l'occasion de vendre à court terme. Au niveau des indicateurs mathématiques, le RSI reste sous une zone de résistance horizontale à 62 qui a bien fonctionné ces derniers mois, et confirme l'idée d'une correction.

PREVISION

Sous les 1935$, la configuration est négative, et l'on pourra vendre la zone des 1895/1900 $ pour viser un repli en direction du support des 1819$ dans les prochains jours.

Pour les investisseurs avertis, on pourra se positionner sur le turbo put 47FOS à 4.91€, equivalent de la zone de vente, pour viser les 5.52€ avec un stop à 4.58€.

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action Or permet d'identifier une tendance baissière à court terme.

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 100 jours fait office de résistance pour les cours.

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique DE000SD072C1, sur l'Or, à 4.910 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 5.520€ ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 4.580 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier important, si la barrière désactivante à 2500 $ (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.