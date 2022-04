Glencore xstrata : Un analyste anticipe un nouveau rebond

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies anticipe un nouveau rebond de l'action de la compagnie minière et de négoce de matières premières.



' Les chocs d'approvisionnement en charbon soutiennent de nouvelles améliorations des bénéfices et des rendements du capital - Une interdiction potentielle des importations européennes de charbon russe serait positive pour les prix du charbon à court terme et pour Glencore ' indique l'analyste.



' Bien que les exigences de marge pour le commerce des matières premières puissent limiter la hausse de l'activité commerciale de Glencore dans la période actuelle de fortes perturbations sur les marchés des matières premières, les prix élevés du charbon, les révisions à la hausse des bénéfices par le consensus, les flux de trésorerie importants et les rendements du capital considérables devraient conduire à une surperformance continue des actions ' rajoute Jefferies.



Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 600 pence sur Glencore.



