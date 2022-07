Glencore xstrata : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Glencore s'adjuge plus de 2% et surperforme ainsi la tendance à Londres, aidé par Credit Suisse qui relève de 'neutre' à 'surperformance' son opinion sur le titre du groupe suisse de matières premières, avec un objectif de cours rehaussé de 5,50 à 5,60 livres sterling.



Dans sa note sur les valeurs minières européennes, le broker considère notamment que 'la solide génération de cash-flow de Glencore est trop attractive pour être ignorée', et estime que 'les enquêtes réglementaires sont proches d'être réglées'.



