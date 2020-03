Glencore xstrata : L'UE autorise le rachat de l'activité GNL d'Ørsted

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition des activités GNL d'Ørsted au Danemark par Glencore Energy, de Suisse.



L'activité GNL d'Ørsted comprend un certain nombre d'actifs liés au gaz naturel liquéfié (GNL): dispositions contractuelles pour le stockage de GNL, capacité de regazéification et services de transport au terminal de Gate aux Pays-Bas et plusieurs accords de vente et d'achat de GNL.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu des chevauchements limités entre les activités des sociétés.



