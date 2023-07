Glencore xstrata : Jefferies reste à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 550 pence sur Glencore, alors que selon lui, 'la plupart des sociétés minières ont des bilans solides et des équipes de direction qui croient au prochain cycle de transition énergétique'.



Estimant que le moment est venu pour ces entreprises de conclure des accords pour se positionner en vue de ce prochain cycle, le broker souligne que Glencore recherche activement des opportunités de fusions et acquisitions.



'Nous nous attendons à ce que d'autres grandes compagnies minières suivent, mais l'approche agressive de Glencore devrait s'avérer la plus payante au fil du temps', juge le broker dans sa note sur le groupe de matières premières.



