Glencore xstrata : Jefferies réaffirme son conseil 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 450 pence sur Glencore, anticipant un redressement de l'action de la compagnie minière et de négoce de matières premières.



Le broker note que l'actions a toujours été fortement corrélée avec le prix moyen pondéré du panier de matières premières que la société produit, corrélation qui s'est effondrée récemment, le panier sous-jacent ayant surperformé le titre de 7% depuis le 22 février.



'L'achèvement des investigations du Département de la Justice et la transition à la direction du groupe, de même qu'une possible scission de l'activité charbon à moyen terme, sont des catalyseurs qui pourraient conduire à revaloriser significativement le titre', juge-t-il.



