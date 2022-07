Glencore xstrata : Credit Suisse relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note sectorielle, Credit Suisse relève son opinion sur Glencore de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 5,50 à 5,60 livres sterling, jugeant que 'sa solide génération de cash-flow est trop attractive pour être ignorée'.



A propos du groupe suisse de matières premières, le broker pense aussi que 'la conversation plus large sur la sortie du charbon semble arriver à maturité et les enquêtes réglementaires sont proches d'être réglées, posant les bases pour un redressement ESG'.



