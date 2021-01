Gl events : Oddo confirme son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié un chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre de 112 ME en baisse de 65%, en ligne avec les attentes d'Oddo.



Le CA annuel ressort ainsi à 479 ME, en recul de 59% par rapport à 2019. La division Pôle LIVE (65% du CA) résiste le mieux, avec une baisse de ' seulement ' 49% sur l'année.



' 2020 sera donc la première année de perte de l'histoire du groupe (40 ans...). Le groupe ne donne, à ce stade, pas de guidance ' indique Oddo.



' Si la campagne de vaccination en France (50% du CA) est un motif d'espoir pour un retour à une forme de normalité, la lenteur du début incite à la prudence quant à la date précise du retour des évènements de grande taille... ' rajoute l'analyste.



Oddo préfère rester prudents avant de revoir son positionnement sur le dossier si de meilleures nouvelles devaient se profiler. Le bureau d'analyses confirme son conseil Alléger sur la valeur et l'objectif de cours de 7,5 E.



