Gensight biologics : Un nouveau financement de 10 millions d'euros

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics comptait parmi les plus fortes baisses du marché parisien jeudi pour sa reprise de cotation après avoir annoncé l'obtention d'un nouveau financement de 10 millions d'euros.



Cette levée de fonds doit prendre la forme d'une première tranche d'émission obligataire convertible en actions pour six millions d'euros et d'une émission d'actions nouvelles de quatre millions pour la deuxième tranche.



Dans son communiqué, GenSight précise que cette opération aura un effet dilutif sur son capital.



La participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% sera ramenée à 0,8% à la suite de la conversion de l'intégralité des OCA sur une base non diluée et de 0,7% sur une base diluée.



Le produit brut de l'émission - qui s'élève à six millions d'euros - va lui permettre de produire trois lots de Lumevoq, en vue de préparer l'initiation d'une possible nouvelle étude clinique, et plus généralement pour financer ses activités.



Alors que la biotech ne disposait que d'une trésorerie disponible de de 900.000 euros fin juin, son horizon de financement va être étendu jusqu'en octobre 2023 avec le tirage de la première tranche et jusqu'en novembre 2023 après le tirage de la deuxième.



Suspendue de cotation hier, l'action reculait de 14% jeudi matin après ces annonces.



