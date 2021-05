Gensight biologics : Publication encourageante dans Nature Medicine

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce la publication dans le journal Nature Medicine du premier cas de récupération visuelle partielle chez un patient aveugle atteint de rétinopathie pigmentaire (RP) à un stade avancé, patient qui participe actuellement à son étude PIONEER.



Pour rappel, l'étude PIONEER est un essai clinique de phase I/II de la thérapie optogénétique de GenSight, GS030, qui a pour but d'évaluer la sécurité et la tolérance de GS030 chez 12 à 18 sujets atteints de rétinite pigmentaire à un stade avancé.



'Le traitement GS030, combinant la thérapie génique avec l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse, a permis à un patient atteint de rétinopathie pigmentaire depuis 40 ans d'à nouveau percevoir, localiser, compter, et toucher des objets', précise la société.



