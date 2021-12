Gensight biologics : Oddo réitère son conseil après l'essai REFLECT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gensight a publié ce matin ses résultats à 2 ans de son essai REFLECT.



' Nous pouvons souligner immédiatement que ces résultats sont positifs avec un maintien de son efficacité à cette date. Pour rappel, l'essai REFLECT (phase 3) évaluait l'efficacité et la tolérance des injections bilatérales de Lumevoq chez des sujets atteints de la maladie de Leber (NOHL avec mutation ND4) ' indique Oddo.



' Deux ans après l'injection, l'acuité moyenne dans les yeux traités par Lumevoq était statistiquement et significativement meilleure que la baseline et ceci contrairement aux yeux traités par placebo ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 15 E.



