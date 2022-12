Gensight biologics : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Gensight Biologics, avec un objectif de cours inchangé de 7 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que Gensight a annoncé vendredi avoir signé un financement de 12 ME sous la forme d'émission obligataire convertible en actions (OCA) auprès de Heights Capital.



De plus, la société a annoncé avoir conclu un accord d'émission de BSA avec la BEI permettant, entre autres, de remplir les conditions nécessaires au déblocage de la première tranche de 8 ME.



Oddo indique que plusieurs catalyseurs majeurs sont attendus au cours des 12 prochains mois : données cliniques pour GS030, résultats de la production GMP de Lumevoq au T1 2023, reprise des ATU de Lumevoq au S1 2023, potentielle AMM pour Lumevoq en Europe au S2 2023...



'Gensight fait partie de nos valeurs biotech préférées (ajout à notre liste Top Picks Biotech en juin dernier) : la société offre un risk/reward attractif au regard de la maturité de son pipeline et d'une valorisation décotée', conclut l'analyste.



