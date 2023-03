Gensight biologics : Degroof Petercam initie sa couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a annoncé mercredi avoir initié la couverture du titre GenSight Biologics avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 8,5 euros.



La maison d'investissement belge explique s'attendre à une approbation européenne pour Lumevoq, sa thérapie génique pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), dans le courant du premier trimestre 2024.



D'après Degroof, qui assure avoir de 'grandes espérances' pour Lumevoq, la société de biotechnologies pourrait ainsi afficher des comptes à l'équilibre deux ans après le lancement du produit, c'est-à-dire avant la fin 2026



Ses analystes s'attendent ainsi à des ventes pouvant atteindre 310 millions d'euros par an pour Lumevoq.



Mais Degroof Petercam déclare percevoir un potentiel encore plus important pour GS030, le deuxième projet de l'entreprise, en raison de sa capacité à répondre à de multiples indications.



Pour la seule rétinopathie pigmentaire (RP), ses ventes pourraient atteindre 565 millions d'euros, selon ses calculs.



S'il reconnaît que le titre a été pénalisé par des problèmes opérationnels ayant conduit au report de la commercialisation de Lumevoq, Degroof Petercam s'attend à ce que ces difficultés soient résolues d'ici au troisième trimestre, ce qui devrait selon lui relancer l'intérêt pour la valeur.



Son objectif de cours de 8,5 euros implique à l'heure actuelle un potentiel d'appréciation de 264%.



