Gensight biologics : Recrute pour le lancement de Lumevoq

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics renforce son équipe de direction pour soutenir le lancement de Lumevoq en Europe.



Philippe Motté est nommé Vice-Président Sénior, Affaires Réglementaires et Qualité, sous la responsabilité de Bernard Gilly, Directeur Général, et membre du Comité Exécutif.



Michiel Hemels est nommé Vice-Président, Prix et Accès au Marché Global, sous la responsabilité de Sissel Rodahl, Vice-Présidente Sénior, Opérations Commerciales.



' Philippe apporte une grande expertise dans la sécurisation du parcours réglementaire et l'interaction avec les autorités réglementaires mondiales, tandis que l'expérience de Michiel sera déterminante pour l'accès, le prix et le remboursement de LUMEVOQ et, plus largement, du portefeuille de GenSight ', a commenté Bernard Gilly, directeur général et co-fondateur de GenSight Biologics.



