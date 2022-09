Gensight biologics : Participera à plusieurs conférences

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce aujourd'hui que la société participera aux conférences industrie et investisseurs suivantes :



The Business of Rare Policy Summit, le 20 septembre prochain à Washington DC, États-Unis.



Bernard Gilly, co-fondateur et directeur général, participera à une table ronde intitulée 'Business of Rare : State of the Industry' à 11h15.



GenSight Biologics est l'un des principaux sponsors de la conférence et organisera également une réception intitulée 'A Rare Pairing' à 16h30.



Bernard Gilly etThomas Gidoin, directeur financier, seront présents le 4 octobre à la Chardan's 6thAnnual Genetic Medicines Conference à New York. Ils feront une présentation à 14h30 et tiendront des réunions avec les investisseurs.



Les mêmes seront présents à Paris, les 13 et 14 octobre, pour la 4e édition des HealthTech Innovation Days (HTID) 2022. Ils tiendront des réunions avec les investisseurs.



Enfin, les deux hommes participeront et tiendront, en virtuel, des réunions avec les investisseurs lors des BTIG Ophthalmology Day 2022 du 29 novembre.



